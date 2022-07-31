Рэй Аллен: «Высокие цены на бензин в США вызваны жадностью корпораций»

Член Зала славы возмутился ценами на бензин, которые устанавливают крупные компании США.

«У компаний Chevron и Exxon только что был еще один рекордный квартал. Прибыль Chevron составила 11,6 миллиарда долларов, Exxon – 17,9 миллиарда долларов. Это разбивает любой аргумент, что высокие цены на бензин вызваны чем-то другим, а не жадностью корпораций.

Мы здесь платим по 6-7 долларов за галлон бензина (3,8 литра – прим. Sports.ru), а эти компании зарабатывают сотни миллионов долларов. Это расстраивает, потому что большая часть Америки пытается жить и обеспечивать семью едой.

Им нужно заправлять свои баки бензином, чтобы ездить на работу. Exxon Mobil, Chevron, вам не стыдно? Кроме того, почему конгресс бездействует и не накладывает на них санкции? Какой позор», – написал Аллен в инстаграме.

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