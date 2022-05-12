Лука Дончич обиделся на Девина Букера, выбившего у него мяч

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Разыгрывающему «Далласа» Луке Дончичу не понравилось поведение атакующего защитника «Финикса» Девина Букера в пятом матче серии плей-офф между командами (80:110, 2-3).

Эпизод произошел в одной из пауз матча. Дончич собирался передать мяч Букеру, но лидер «Санз» решил выбить его из рук словенца. Это не понравилось Луке, который грозно посмотрел на Девина и что-то сказал в его сторону.

Букер завершил встречу с показателями 28 очков и 7 подборов, 2 передачи и 2 перехвата. В активе Дончича 28 очков, 11 подборов, 2 передачи и 3 перехвата.

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