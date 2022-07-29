Ламело Болл сфотографировался в форме с 1-м номером

Разыгрывающий Ламело Болл впервые сфотографировался в форме «Хорнетс» с 1-м номером. Фотографии опубликованы в официальном твиттер-аккаунте клуба.

Этим летом Болл сменил игровой номер со 2-го на 1-й.

Придя в НБА в 2020 году, Ламело пришлось взять 2-й номер, поскольку 1-й номер принадлежал Малику Монку. После ухода Монка в «Лейкерс» в 2021 году Болл хотел сменить номер, но не успел подать заявку.

После поражения «Хорнетс» от «Хоукс» в матче плей-ин 2022 года Ламело заявил, что больше никогда не наденет майку с номером 2.

Ламело Болл – главный зумер НБА. Он популярнее Дончича, хотя и играет хуже