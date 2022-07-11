Трей Томпкинс и Томас Эртель подпишут контракты с «Зенитом» (Маттео Андриани)

Бывшие игроки «Реала» (32 года, 208 см) и (33 года, 188 см) проведут следующий сезон в «Зените», сообщает инсайдер Маттео Андриани.

Оба игрока в апреле этого года были исключены из состава мадридской команды за нарушение клубной дисциплины после того, как были замечены на вечеринке в Афинах за день до матча против «Панатинаикоса». В том же месяце «Реал» вернул игроков в состав, однако по окончании сезона оба покинули команду.

Томпкинс выступал за «Реал» с 2015 года. До этого форвард играл в России за «Нижний Новгород». В прошедшем сезоне американец сыграл 14 матчей в Евролиге, набирая в среднем 5,3 очка и 2,1 подбора за игру.

Эртель провел за «Реал» один сезон. В прошлом сезоне французский плеймейкер набирал в среднем 9,3 очка, 4,4 передачи и 2,3 подбора за в .

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