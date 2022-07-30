Чарльз Баркли: «Боб Майерс – одна из лучших вещей, что случались с «Уорриорз»

Легенда НБА, эксперт призвал отдать должное главе офиса «Голден Стэйт» Бобу Майерсу, который собрал чемпионскую команду.

«Боб Майерс – одна из лучших вещей, что случались с «Уорриорз». Есть Стеф Карри, это их самая большая удача, а после него идет Боб. Мы должны отдать ему должное.

В прошлом сезоне отлично сыграл Отто Портер. Блеснул выбранный на драфте Джордан Пул. Мы часто говорим о Стефе и остальных парнях, но нельзя упускать из виду , он заслужил большую похвалу», – заявил Баркли.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?