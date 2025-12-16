  • Спортс
  • Ноябрьская встреча Брауна и Харта привела к возвращению защитника в старт «Никс». Команда затем выдала 9 побед в 10 матчах
Ноябрьская встреча Брауна и Харта привела к возвращению защитника в старт «Никс». Команда затем выдала 9 побед в 10 матчах

Встреча Брауна и Харта изменила сезон «Никс».

Ноябрьская встреча между главным тренером «Никс» Майком Брауном и защитником Джошем Хартом стала важным фактором, позволившим нью-йоркскому клубу провести успешный отрезок в чемпионате.

После того, как Харт начал сезон в качестве запасного и несколько раз оставался на скамейке в четвертых четвертях, Браун организовал встречу с 30-летним ветераном. Это привело к возвращению баскетболиста в стартовую пятерку, после чего «Никс» выиграли девять из десяти матчей.

«Как говорится, нет худа без добра.

Я был откровенен и честен. Он мало играл в предсезонке, потому что получил травму перед этим, поэтому я не очень хорошо понимал, как его использовать, когда его использовать, и каков его стиль игры в целом.

В том разговоре Харт взял на себя ответственность за неудовлетворительную игру. Эта откровенность помогла укрепить наши отношения», – отметил тренер, который проводит первый сезон во главе «Нью-Йорка».

Во вторник «Никс» сразятся со «Сперс» в финале Кубка НБА.

В 10 матчах после возвращения в стартовую пятерку Харт в среднем набирал 16,0 очка, 9,2 подбора, 5,7 передач и 2,1 перехвата за 35 минут игрового времени.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoМайк Браун
logoНью-Йорк
logoНБА
logoДжош Харт
