Донован Митчелл: «Янкис» – отстой»

Теги Нью-Йорк НБА Юта фото Янкис Метс Донован Митчелл Баскетбол

Атакующий защитник «Юты» Донован Митчелл, которым, как сообщается, серьезно интересуется «Нью-Йорк», похоже, не является поклонником популярной нью-йоркой бейсбольной команды «Янкис».

«Янкис» – отстой», – написал Митчелл в Instagram Live, присутствуя на вчерашнем матче между двумя нью-йоркскими бейсбольными командами — «Метс» и «Янкис» (6:3).

Парень из НБА претендовал на 130-миллионный контракт. Теперь его призывают выкинуть из лиги за издевательства над женой

«Балтимор – это героин и баскетбол». Культовой «Прослушке» 20 лет, один из ее легендарных эпизодов – игра между районами

Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные