Донован Митчелл: «Янкис» – отстой»

Атакующий защитник «Юты» , которым, как сообщается, серьезно интересуется , похоже, не является поклонником популярной нью-йоркой бейсбольной команды .

«Янкис» – отстой», – написал Митчелл в Instagram Live, присутствуя на вчерашнем матче между двумя нью-йоркскими бейсбольными командами — и «Янкис» (6:3).

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