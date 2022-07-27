Донован Митчелл: «Янкис» – отстой»

Атакующий защитник «Юты» Донован Митчелл, которым, как сообщается, серьезно интересуется «Нью-Йорк», похоже, не является поклонником популярной нью-йоркой бейсбольной команды «Янкис».
«Янкис» – отстой», – написал Митчелл в Instagram Live, присутствуя на вчерашнем матче между двумя нью-йоркскими бейсбольными командами — «Метс» и «Янкис» (6:3).
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