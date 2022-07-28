«Юта» не заинтересована в приобретении Ар Джей Барретта

По словам инсайдера Bleacher Report Джейка Фишера, «Юта» не заинтересована в приобретении у «Нью-Йорка» атакующего защитника Ар Джей Барретта в сделке по Доновану Митчеллу.
«Я довольно часто слышу, что «Джаз» на самом деле не очень хочет выменивать Ар Джей Барретта и платить ему», – сказал Фишер в подкасте Please Don’t Aggregate This.
Контракт Барретта истекает по окончании сезона-2022/23. Если он не подпишет продление до начала сезона, то следующим летом станет ограниченно свободным агентом.
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