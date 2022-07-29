Инсайдер Марк Стейн: «Леброн Джеймс невероятно счастлив в Лос-Анджелесе»

По словам инсайдера Марка Стейна, суперзвезда Леброн Джеймс «невероятно счастлив» в Лос-Анджелесе, несмотря на то, что его команда в последнее время испытывает трудности.

«Источники, осведомленные в этом вопросе, подчеркивают, что Джеймс невероятно счастлив в Лос-Анджелесе, несмотря на два подряд непростых сезона для «Лейкерс». По общему мнению, он и его семья накрепко осели в Южной Калифорнии после того, как Джеймс подписал контракт с «Лейкерс» летом 2018 года», – заявил Стейн.

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