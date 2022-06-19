Ламело Болл купил особняк в Лос-Анджелесе за 20 млн долларов

Теги Шарлотт НБА драфт НБА Puma Ламело Болл Баскетбол

Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл приобрел особняк в Лос-Анджелесе за 20 миллионов долларов.

В доме имеется 8 спален и 11 ванных комнат. Также в особняке есть крытый и открытый тренажерные залы, бассейн и гараж для нескольких автомобилей.

Ламело был выбран под третьим пиком на драфте НБА-2020. Его зарплата по контракту новичка в сезоне-2021/22 составила 8,2 миллиона долларов.

Кроме того, 20-летний баскетболист имеет действующее соглашение с брендом Puma на 100 миллионов долларов, подписанное перед его первым сезоном в лиге.

Ламело Болл – главный зумер НБА. Он популярнее Дончича, хотя и играет хуже

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