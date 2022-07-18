Ламело Болл официально сменит игровой номер со 2-го на 1-й

Восходящая звезда Ламело Болл официально сменит игровой номер. Отныне разыгрывающий «Хорнетс» будет выступать под 1-м номером, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Придя в НБА в 2020 году, Ламело пришлось взять 2-й номер, поскольку 1-й номер принадлежал . После ухода Монка в «Лейкерс» в 2021 году Болл хотел сменить номер, но истек крайний срок для подачи заявления.

После поражения «Хорнетс» от «Хоукс» в матче плей-ин 2022 года Ламело заявил, что больше никогда не наденет майку с номером 2.

Ламело Болл – главный зумер НБА. Он популярнее Дончича, хотя и играет хуже