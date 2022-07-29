Демар Дерозан: «Пытаюсь наследовать Майклу Джордану в Чикаго, беру на себя броски в клатче»

Защитник «Буллс» признался, что видит себя в качестве преемника легендарного , когда играет на чикагской арене United Center.

Дерозан вспомнил о матче против «Никс» в начале прошлого сезона, когда он смазал бросок на победу.

«Я запустил сквозняк. И в тот момент почувствовал всю атмосферу, которая там была. Мне показалось, что это что-то вроде неуважения к той ауре, к которой привыкли чикагские болельщики, которые наблюдали победные броски в исполнении Майкла Джордана.

Каждый бросок, который я исполняю в клатче, для меня это очень важно, я стараюсь использовать любую возможность. Если вспомнить все мои моменты на этой арене, то получается в духе «Эй, я пытаюсь наследовать Майклу Джордану, беру на себя броски в клатче, исполняю эти броски с отклонением, когда время на исходе». Я принял тот промах близко к сердцу, потому что болельщики дали мне почувствовать, что произошло», – рассказал Дерозан.

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