Испанский профсоюз игроков выступил против натурализации Лоренцо Брауна

Испанский профсоюз игроков раскритиковал решение федерации баскетбола этой страны выдать гражданство атакующему защитнику .

31-летний американец может выступить за сборную Испании на Евробаскете-2022 в качестве натурализованного игрока.

«Оформляя испанское гражданство по ускоренной процедуре для игрока без каких-либо связей с Испанией, вы посылаете нашим баскетболистам сообщение, которое негативно влияет на их настоящее и будущее. Неужели действующий чемпион мира не может найти испанских игроков, которые способны проявить себя на самом высоком уровне?

Мечта любого баскетболиста в клубе или в юношеской сборной – однажды сыграть за взрослую национальную команду. Эта надежда превращается в разочарование, когда Федерация и Национальный совет по спорту выступают за выдачу законных, но этически неуместных паспортов.

Профсоюз игроков на протяжении многих лет систематически осуждал нормализацию браков по расчету и выдачу паспортов по ускоренной процедуре, которая сейчас используется Федерацией и Национальным советом по спорту.

Подобные действия подрывают ожидания игроков, отталкивают болельщиков и уничтожают спортивные заслуги, которые позволяют мечтать об игре за сборную. Ужасно видеть, как в профессиональных клубах количество баскетболистов испанской национальности уменьшается с каждым годом. То же самое касается и юношеских команд.

У испанских игроков есть талант, они демонстрируют его на протяжении многих лет. Игроки должны иметь возможность развиваться в своих клубах и, конечно же, в Испанской федерации баскетбола. Мы против такого отношения к будущему многих баскетболистов, которые стремятся играть за сборную», – говорится в заявлении.

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