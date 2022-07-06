Хорхе Гарбахоса: «Лоренцо Браун от многого отказался, чтобы играть за Испанию»

Президент Федерации баскетбола Испании Хорхе Гарбахоса отстаивает решение организации выдать гражданство атакующему защитнику .

«Лоренцо отказался от своего американского паспорта, чтобы играть за Испанию. Он многое оставил в прошлом, и это ценно. Если у игрока такое большое желание играть за сборную, было бы ошибкой упустить его», – заявил Гарбахоса.

31-летний американец может выступить за сборную Испании на Евробаскете-2022 в качестве натурализованного игрока.

Испанский профсоюз игроков раскритиковал решение федерации.

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