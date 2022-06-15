Флойд Мейвезер: «Работаю над приобретением клуба НБА»

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Легендарный боксер Флойд Мейвезер заявил, что планирует стать владельцем одного из клубов НБА.

«Я разговаривал с некоторыми людьми в течение последних шести месяцев. Я никогда не говорил об этом публично, но моя команда за кулисами работала с НБА. Пока не могу точно сказать, где будет находиться мой клуб, но я работаю над его приобретением», – сказал Мейвезер.

Ранее подобными планами поделился звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.

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