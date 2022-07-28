Стефен Карри: «Мне хочется оставаться в «Голден Стэйт» до конца карьеры»

Разыгрывающий «Уорриорз» заявил, что хотел бы до конца карьеры выступать в составе калифорнийского клуба.

«Я только что завершил 13-й сезон. Мне очень приятно говорить, что все эти годы я провел в одной команде. Это особенное место. Если честно, мне хочется оставаться в до конца карьеры. Хочу, чтобы этот клуб был моим единственным домом.

Размышляя о том, что будет, когда завершится моя баскетбольная карьера, мы с семьей понимаем, что у нас здесь по-прежнему будут оставаться корни. Мы будем связаны с этим местом, мы будем называть его своим домом», – заявил Карри.

В составе «Голден Стэйт» 34-летний Карри четыре раза становился чемпионом НБА и дважды признавался MVP лиги.

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