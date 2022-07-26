Грант Уильямс отреагировал на шутку Стефа Карри про костюм

Ведущий 30-й церемонии ESPY Стефен Карри пошутил над игроком «Селтикс» Грантом Уильямсом, который недавно оппонировал «Уорриорз» в составе «кельтов» в финальной серии .

«Я знаю, тебе нравится это цвет (имелся в виду костюм Карри с зеленым оттенком – Sports.ru), после шоу я разрешу тебе поносить его», – сказал Карри.

Уильямс через неделю ответил в инстаграме.

«Я бы взял поносить, но не использую заниженные размеры», – написал Уильямс.

Игрок написал слово «smedium». Этим термином в США обозначаются размеры одежды, которые меньше требуемого и зачастую используются, чтобы подчеркнуть мускулатуру тела.

Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия

Инстаграм Гранта Уильямса