Адвокат Бриттни Грайнер: «Она не планировала привозить и использовать каннабис в России»

Адвокат Бриттни Грайнер, партнер юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры» Мария Благоволина заявила, что задержанная баскетболистка не планировала привозить в Россию запрещенный препарат.

«Сегодня Бриттни давала показания в суде. Она объяснила, что знает и уважает российские законы и не имела намерения их нарушать. В момент сборов она была в стрессе и уставшая из-за постковидного синдрома, плотного расписания и предстоящего трансатлантического перелета и собирала вещи в спешке.

Бриттни подтвердила, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса и что в США медицинский каннабис является довольно распространенным видом лечения среди профессиональных спортсменов. Она подчеркнула, что не планировала привозить и использовать его в России. Она также рассказала, что Екатеринбург стал для нее вторым домом и что ей очень нравится жить в России», — сообщила Мария Благоволина, партнер юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры».

Во вторник в Химкинском суде Подмосковья прошло очередное заседание по делу Бриттни Грайнер о контрабанде гашишного масла. В качестве свидетеля защиты был допрошен психиатр-нарколог, который подтвердил наличие в США практики использования марихуаны в медицинских целях, особенно среди спортсменов.

Баскетболистка УГМК и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможни прилетевшая из Нью-Йорка спортсменка привлекла внимание служебной собаки. При досмотре багажа у нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Ей вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй – от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

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