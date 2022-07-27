Глен Дэвис: «Бостон» проиграл в финале-2010 из-за Дока Риверса»

Чемпион НБА-2008 Глен Дэвис обвинил главного тренера в поражении в финальной серии 2010 года против (3-4).

«Я виню в этом Дока. Док был настроен на то, чтобы играли его ветераны. Ему казалось, что именно эти парни привели нас туда. Я отлично сыграл в четвертом матче серии. Нам требовалась дополнительная энергия. То же самое было и в седьмом матче, Док.

Все эти минуты достались . все время находился на площадке. Нужно было выпустить нас, чтобы дать им передышку. Во второй половине был большой отрезок без замен», – сказал Дэвис.

В четвертом матче финала-2010 форвард записал на свой счет 18 очков (7-10 с игры), 5 подборов и 2 перехвата за 22 минуты. В седьмой игре он провел на площадке 21 минуту, отметившись 6 очками, 9 подборами и 1 перехватом.

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