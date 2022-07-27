Глен Дэвис: «Бостон» проиграл в финале-2010 из-за Дока Риверса»

Чемпион НБА-2008 Глен Дэвис обвинил главного тренера Дока Риверса в поражении «Бостона» в финальной серии 2010 года против «Лейкерс» (3-4).
«Я виню в этом Дока. Док был настроен на то, чтобы играли его ветераны. Ему казалось, что именно эти парни привели нас туда. Я отлично сыграл в четвертом матче серии. Нам требовалась дополнительная энергия. То же самое было и в седьмом матче, Док.
Все эти минуты достались Рашиду Уоллесу. Кевин Гарнетт все время находился на площадке. Нужно было выпустить нас, чтобы дать им передышку. Во второй половине был большой отрезок без замен», – сказал Дэвис.
В четвертом матче финала-2010 форвард записал на свой счет 18 очков (7-10 с игры), 5 подборов и 2 перехвата за 22 минуты. В седьмой игре он провел на площадке 21 минуту, отметившись 6 очками, 9 подборами и 1 перехватом.
В НБА определили 15 лучших тренеров в истории. Пятикратный чемпион – мимо, еще 10 членов Зала славы – мимо, зато есть Док Риверс