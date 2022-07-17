Глен Дэвис: «Леброн любит поплакать»

Чемпион НБА в составе (2008) рассказал о противостоянии с , который в 2000-е играл за .

Недавно Джеймс назвал болельщиков «Селтикс» расистами.

«Я люблю Брона. Он отличный парень. Мне нравится то, что он делает. Этого ублюдка было безумно тяжело опекать. Но он плакса. Не волнуйтесь, играет он жестко, но при этом любит поплакать», – заявил Дэвис.

37-летний Леброн имеет результат 11-14 в матчах против «Селтикс» в Бостоне за карьеру.

Финалист «Уимблдона» Ник Кириос отчаянно болеет за «Селтикс»: дружит с Кайри Ирвингом и любит устраивать шоу