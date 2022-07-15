Глен Дэвис обвинил Шака в поражении «Бостона» в финале 2010 года, хотя в том сезоне О’Нила даже не было в команде

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона» в подкасте All The Smoke обвинил центрового ’Нила в том, что «Селтикс» проиграли в финальной серии 2010 года.

«В 2010 году Шак сделал вид, будто у него поврежден палец на ноге, и не захотел играть против «Лейкерс». Как палец ноги может помешать тебе сыграть в финальной серии? Неужели нельзя сыграть 10 минут с поврежденным пальцем ноги? Он ведь не сломан.

Шак не играл. Перк был травмирован. Палец Шака все испортил. Я не знаю, что случилось, но на следующий день я видел, как Шак плавал в бассейне. Я все помню, Шак. Но я все равно тебя люблю, хоть ты и не сыграл против «Лейкерс» в финальной серии. Думаешь, что ты хитрый?» – рассказал Дэвис.

В истории Дэвиса есть одна нестыковка. В сезоне-2009/10 Шак выступал за «Кливленд». А в сезоне-2010/11, который О’Нил провел за «Селтикс», команда проиграла «Майами» во втором раунде плей-офф.

Чемпионский «Бостон»-2008. Где они сейчас?