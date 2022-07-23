Босния и Герцеговина может пропустить Евробаскет по финансовым причинам

Мужская сборная Боснии и Герцеговины рискует не поехать на чемпионат Европы-2022 из-за нехватки денежных средств.

Баскетбольная федерация Боснии и Герцеговины отмечает, что в ближайшие два месяца на международных турнирах выступят шесть национальных команд разных возрастов.

«Мы стучали во многие двери, просили о поддержке, но нас встречали отрицательными ответами, а зачастую просто игнорировали. Особенно это относится к государственным, юридическим и местным органам власти.

Как будто речь идет не о сборных нашей страны. Иначе как объяснить тот факт, что денег, например, из государственного или федерального бюджета на отдельные клубы и ассоциации больше, чем на сборные команды?» - говорится в официальном заявлении федерации.

Ранее основная команда успешно прошла отбор в финальную часть чемпионата Европы-2022, которая пройдет с 1 по 18 сентября в четырех странах: Германии, Италии, Чехии и Грузии.

В последний раз Босния и Герцеговина принимала участие в в 2015 году, а лучшего результата команда достигла в 1993 году – 8 место.

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