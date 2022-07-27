«Виртус» интересуется Шеми Оджелеем

Форвард Шеми Оджелей (27 лет, 198 см) входит в сферу интересов «Виртуса», пишет BasketNews.

Оджелей выступал за с 2017 по 2021 год. В минувшем сезоне он играл за и .

В 10 матчах за «Клипперс» нигерийский баскетболист набирал в среднем 4,1 очка и 1,6 подбора за 9:49 на площадке.

примет участие в следующем сезоне Евролиги и планирует усилиться игроком с опытом выступления в НБА.

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