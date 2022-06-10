«Виртус» нацелен на подписание Сержа Ибаки

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«Виртус» этим летом попробует заполучить бигмена Сержа Ибаку (32 года, 208 см).

Сообщается, что подписание Ибаки – «личная просьба» главная тренера команды Серджо Скариоло. Итальянец ранее работал с «большим» в «Торонто», когда был ассистентом в штабе Ника Нерса. Вместе они выиграли чемпионский титул НБА в 2019 году.

Ибака в межсезонье-2022 становится свободным агентом. В сезоне-22/23 Серж играл за «Клипперс» и «Милуоки».

Средние показатели в составе «Бакс» – 7,0 очка и 5,3 подбора за игру.

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