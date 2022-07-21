«Лейкерс» хотят сохранить Кармело Энтони

и свободный агент (38 лет, 201 см) провели продуктивные переговоры о подписании нового контракта, сообщает инсайдер Эван Мэсси.

«Лейкерс» намерены сохранить опытного форварда в своем составе, однако интерес к Кармело проявляют и другие клубы лиги.

В минувшем сезоне 38-летний Энтони провел за «Лейкерс» 69 матчей, набирая в среднем 13,3 очка, 4,2 подбора и 1,0 передачи.

Номера «0» и «00» – культовые в НБА, и теперь их могут брать даже одноклубники. Но раньше под нулями играли только фрики и пижоны