«Нетс» дали понять другим клубам, что не обменяют Дюрэнта

«Бруклин» не проявляет никакого интереса к расставанию с форвардом Кевином Дюрэнтом, пишет инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.
Многие руководители клубов НБА считают, что клуб намеренно завышает стоимость Дюрэнта, потому что не планирует обменивать его совсем.
«Нетс» требуют минимум одного игрока уровня Матча всех звезд и значительные драфт-активы за звездного баскетболиста.
Заинтересованные клубы надеются, что «Бруклину» придется снизить запрашиваемую цену, если Дюрэнт бойкотирует предсезонный тренировочный лагерь команды.
Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться