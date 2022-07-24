Стефен Карри: «Всегда, когда кто-то меняет игру, будут те, кому это нравится, и те, кому не нравится»

Разыгрывающий высказался по поводу спора о том, испортил ли он баскетбол или поднял на новый уровень.

«Всегда, когда кто-то меняет или нарушает привычный способ игры, который формировался годами или десятилетиями, будут те, кому это нравится, и те, кому не нравится.

Я расширяю представление людей о том, что возможно на площадке, чтобы маленькие дети знали, что это возможно, но для этого нужно работать. Это требует времени, большого количества тренировок, большого внимания, целеустремленности и дисциплины, но это возможно», – сказал Карри.

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