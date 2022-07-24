Стефен Карри – о церемонии ESPY: «От меня такого не ожидали, но надеюсь, что все хорошо провели время»

Звездный разыгрывающий высказался о неоднозначной реакции на свое выступление в качестве ведущего церемонии вручения спортивных наград ESPY.

«Я знаю, что Twitter разрывается, особенно после некоторых моих высказываний. Наверное, от меня такого не ожидали. Но надеюсь, что все хорошо провели время», – сказал Карри.

Во время церемонии Карри пошутил над своими соперниками Леброном Джеймсом («Лейкерс»), Грантом Уильямсом («Бостон»), Кевином Дюрэнтом («Бруклин») и даже над легендой НФЛ Томом Брэди.

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