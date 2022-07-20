Демаркус Казинс: «Чет Холмгрен – единорог, ему не нужно играть в посте»

Центровой раскритиковал мнение о том, что новичок «Оклахомы» не будет успешен в НБА из-за недостатка мышечной массы.

«НБА стала другой. Просто есть общественное мнение, с которым легко соглашаются. Как только в лигу приходит хороший игрок, все будут говорить о его плюсах и минусах. То же самое говорили про . Он доминировал на всех этапах карьеры просто потому, что умеет играть в баскетбол. Это не имеет никакого отношения к его весу или телосложению.

Очевидно, ему нужно стать сильнее, чтобы дольше оставаться здоровым. Над ним издеваются, но сейчас центровые даже не играют в посте. За исключением Йокича, Эмбиида и, может быть, Карла-Энтони Таунса, парни действительно не играют в посте. Так что меня это все не особо заботит.

Думаю, он раскроется. У него невероятный талант. Таких принято считать единорогами. При росте семь футов с лишним он обладает всеми навыками защитника и умеет бросать. Думаю, у него получится провести очень хорошую карьеру», – заявил Казинс.

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