Деванте Джонс перейдет в «Метрополитан»

Теги переходы Денвер НБА чемпионат Франции драфт НБА Метрополитан Летняя лига НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Разыгрывающий Деванте Джонс (24 года, 185 см) договорился о переходе в «Метрополитан», сообщает Sportando.

Джонс не был выбран на драфте НБА этого года и присоединился к «Денверу» в Летней лиге. Его показатели в трех матчах составили в среднем 3,7 очка, 2 передачи и 1 перехват за 15 минут на площадке.

Американский баскетболист начнет профессиональную карьеру парижском клубе, за который также будет выступать претендент на 1-й номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича

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