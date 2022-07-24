Деванте Джонс перейдет в «Метрополитан»

Разыгрывающий Деванте Джонс (24 года, 185 см) договорился о переходе в , сообщает Sportando.

Джонс не был выбран на драфте НБА этого года и присоединился к в Летней лиге. Его показатели в трех матчах составили в среднем 3,7 очка, 2 передачи и 1 перехват за 15 минут на площадке.

Американский баскетболист начнет профессиональную карьеру парижском клубе, за который также будет выступать претендент на 1-й номер драфта-2023 .

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича