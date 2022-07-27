НБА не будет требовать от игроков обязательной вакцинации в сезоне-2022/23

не будет требовать от игроков обязательной вакцинации от коронавируса в сезоне-2022/23, сообщает журналист Yahoo! Sports Винсент Гудвилл.

Лига, однако, настоятельно рекомендует полностью вакцинировать всех сотрудников и может время от времени тестировать непривитых игроков.

В прошлом сезоне в НБА также не было обязательной вакцинации для игроков, но прививки от требовались для всех сотрудников, которые работают в пределах 5 метров от игроков и судей во время матчей. В эту группу входили тренеры, сотрудники фронт-офиса и спортивные инструкторы.

Несмотря на то, что в НБА нет официальных правил касательно вакцинации, в городах, где расположены команды, могут быть свои правила. В начале прошлого сезона «Голден Стэйт», «Нью-Йорк», «Бруклин» и «Торонто» играли в городах с более строгой политикой вакцинации, хотя правила, оказывающие влияние на «Уорриорз», «Нетс» и «Никс», были отменены еще в марте.

Игроки «Торонто», а также игроки, приезжающие на гостевой матч против «Рэпторс», по-прежнему подпадают под действие канадских ограничений на путешествия. Непривитым иностранным гражданам въезд в страну в основном воспрещен. Невакцинированные граждане Канады должны пройти 14-дневный карантин.

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