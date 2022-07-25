«Нетс» зимой нанимали лоббиста, чтобы мэр Нью-Йорка изменил предписания по COVID и Кайри мог играть

«Нетс» прошлой зимой предприняли серьезные усилия, чтобы разыгрывающий мог играть за команду в домашних матчах.

нанимал связанного с городским советом Нью-Йорка лоббиста Кори Джонсона, чтобы повлиять на нового мэра города Эрика Адамса в вопросе изменения предписаний по для спортсменов.

«Нетс» начали сотрудничество с Джонсоном в феврале, когда у команды была серия из 8 поражений подряд. Примерно через месяц Адамс изменил правила, что позволило Кайри играть в «Барклайс центре».

«Бруклин» изначально решил отказаться от услуг Ирвинга, который не делал прививку и мог играть только в выездных матчах. В декабре на фоне вспышки COVID-19 было принято решение вернуть Кайри в состав, он выступал только во время выездов.

Дебют разыгрывающего в сезоне-21/22 состоялся в январе, в конце марта он начал играть и на домашней арене.

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе