Лианджело Болл может пропустить Летнюю лигу из-за попадания в ковидный протокол

Атакующий защитник может пропустить Летнюю лигу НБА из-за попадания в ковидный протокол.

Болл должен был выступить в составе «Шарлотт». Правила НБА подразумевает карантин в течение как минимум 5 дней в случае положительного результата теста.

Лианджело уже выступал за «Хорнетс» в Летней лиге года назад и стал одной из главных звезд турнира. Тогда он набирал в среднем 9,6 очка, 2 подбора и 1,6 перехвата при реализации 34,5% из-за дуги.

Минувший сезон баскетболист провел в G-лиге, набирая по 4,6 очка в среднем за матч за фарм-команду .

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