Кайри Ирвинг намерен провести следующий сезон за «Бруклин»

Звездный разыгрывающий намерен провести следующий сезон за «Бруклин» и стать неограниченно свободным агентом следующим летом, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ирвинг собирается играть за «Нетс», независимо от того, останется или нет.

Ранее этим летом Кайри собирался уйти из «Нетс» и даже дал список команд, за которые он хотел бы играть. При этом игрок воспользовался опцией продления контракта на сезон-2022/23, за который он получит 36,5 млн долларов.

По словам Чарании, если «Нетс» удастся до начала сезона найти сделку по Дюрэнту, они могут также обменять Ирвинга. Ценой за него будет один или несколько драфт-пиков первого раунда.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов