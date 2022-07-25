«Рокетс» и Кевин Портер заинтересованы в продлении контракта

и разыгрывающий проявляют обоюдную заинтересованность в продлении контракта, сообщает The Athletic.

У «Рокетс» очень мало долгосрочных гарантированных контрактов. Летом 2023 года в платежке клуба может быть свободно до 70 миллионов долларов.

Портера обменяли из «Кавальерс» в «Рокетс» перед дедлайном в 2021 году. В 87 матчах за «Хьюстон» защитник набирал в среднем 15,9 очка, 4,2 подбора и 6,2 передачи.

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