Майк Миллер объяснил, почему Банкеро не был на просмотре в «Орландо» перед драфтом: «Мы были довольны своим положением»

Бывший игрок НБА, ныне агент объяснил, почему его клиент не был на преддрафтовом просмотре в , который в итоге выбрал его под первым номером.

«Мы были довольны своим положением. Паоло побывал на нескольких просмотрах и показал, на что способен. Это не было проявлением плохого отношения к «Орландо», мы рады, что попали в эту команду. Это отличная команда, я сам провел в ней свой дебютный сезон», – сказал Миллер.

Ранее Банкеро признался, что не ожидал, что будет выбран под первым номером, и был уверен, что отправится в под третьим.

Драфт НБА-2022. Банкеро – первый номер, «Никс» избавились от Кембы, в «Оклахоме» два Уильямса: Джейлен и Джейлин