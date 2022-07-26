Чарльз Баркли: «Похоже, Ирвинг надоел Дюрэнту»

Член Зала Славы, ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли считает, что форвард не хочет больше выступать вместе с разыгрывающим .

«Это действительно иронично. На следующий день после того, как Кайри взял опцию игрока, он заявил: «Я хочу, чтобы меня обменяли». Много прояснится, если он теперь скажет: «Эй, ребята, обменяйте Кайри, и я останусь». Не знаю, что происходит за кулисами, но похоже, что Кайри ему надоел», – заявил Баркли.

Ранее журналист ESPN Дэйв Макменамин озвучил расхожее в лиге мнение, что на самом деле Дюрэнт не планирует покидать «Нетс», а своим запросом на обмен он выразил нежелание выступать вместе с Ирвингом.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена