Павел Савков примет участие в драфте НБА-2022

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Форвард Павел Савков (20 лет, 201 см) выставил свою кандидатуру на драфт НБА этого года.

Последние несколько лет российский игрок развивается в системе испанской «Басконии». Нынешний сезон Савков проводит в клубе второго дивизиона Испании «Ираурги», набирая в среднем 11,9 очка и 2,7 подбора за матч. 

В прошлом году он также подавал заявку на драфт, но отозвал ее, так как получил травму и не смог уехать в США из-за проблем с визой.

Савков является одним из самых перспективных баскетболистов Европы. Осенью рейтинг Eurohopes поставил его на третье место в списке европейских игроков 2002 года рождения.

Кроме того, Павел дебютировал за сборную России в феврале прошлого года в матче отборочного турнира к Евробаскету-2022 против Эстонии.

Павел Савков – третий в рейтинге европейцев 2002 года. Он переехал в Испанию в 16 лет и тренируется в системе «Басконии»

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