Чарльз Баркли: «Мой контракт закончится через два года. После этого планирую уйти с телевидения»

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Легенда НБА, ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли подтвердил, что планирует завершить карьеру.

«Мой контракт закончится через два года. После этого планирую уйти с телевидения.

Я занимаюсь этим 21 год. Мне будет 61, когда закончится контракт... Я не собираюсь жить вечно. Не то, чтобы мне не нравилась моя жизнь. Просто хочется поиграть в гольф, порыбачить, поездить по миру», – заявил Баркли.

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