«Нетс» сейчас не ведут переговоры». Брайан Уиндхорст заявил, что предложение «Бостона» по Дюрэнту было сделано несколько недель назад

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что предложение об обмене ( ), о котором стало известно сегодня, на самом деле было сделано несколько недель назад.

«Я не думаю, что «Нетс» сейчас ведут переговоры. Я знаю, что об этом предложении стало известно только сегодня, но это не новые переговоры.

«Нетс» намерены переждать бурю, если не получат свою цену. Они могут начать сезон с Дюрэнтом, или это может быть переговорной позицией», – сказал Уиндхорст.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, «Бостон» сделал «Бруклину» предложение об обмене Дюрэнта на Брауна, Деррика Уайта и драфт-пик. «Бруклин» отказался и предложил включить в сделку Маркуса Смарта.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена