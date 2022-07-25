«Нетс» сейчас не ведут переговоры». Брайан Уиндхорст заявил, что предложение «Бостона» по Дюрэнту было сделано несколько недель назад

Теги возможные переходы Бостон Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Джейлен Браун Брайан Уиндхорст Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что предложение «Бостона» об обмене Кевина Дюрэнта («Бруклин»), о котором стало известно сегодня, на самом деле было сделано несколько недель назад.

«Я не думаю, что «Нетс» сейчас ведут переговоры. Я знаю, что об этом предложении стало известно только сегодня, но это не новые переговоры.

«Нетс» намерены переждать бурю, если не получат свою цену. Они могут начать сезон с Дюрэнтом, или это может быть переговорной позицией», – сказал Уиндхорст.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, «Бостон» сделал «Бруклину» предложение об обмене Дюрэнта на Брауна, Деррика Уайта и драфт-пик. «Бруклин» отказался и предложил включить в сделку Маркуса Смарта.

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