Антуан Уокер – о возможном обмене Дюрэнта в «Бостон»: «Я разочарован. Это ужасное решение»

Бывшая звезда Антуан Уокер «разочарован» в «Селтикс» из-за того, что клуб рассматривает возможность приобретения («Бруклин»).

«Я так был разочарован сегодня утром. Это ужасное решение. Я знаю, что люди скажут: «Подожди, ведь это Кевин Дюрэнт, один из трех лучших игроков в лиге, конечно, нужно его выменять».

Но нет, вы разрушаете то, над чем так усердно трудились. Речь идет о команде с молодым костяком. Я знаю, что никто не любит говорить о возрасте, но если подумать, — 25, Тейтуму — 24, Смарту — 28, Роберту Уильямсу — 24. У вас молодой костяк.

Вы только что проиграли финальную серию в шести матчах. Все готово, у вас есть идентичность. Я только что хвалил «Селтикс» за лучшую работу этим летом. Они приобрели Малкольма Брогдона и Данило Галлинари. У вас готовый состав.

Кевин Дюрэнт хочет выиграть еще один титул чемпиона ? Мы этого не знаем. Он хочет уйти из «Бруклина». Он не сказал: «Я хочу выиграть титул». Он сказал: «Я хочу, чтобы меня обменяли из «Бруклина». У этого парня была возможность выиграть четыре или пять титулов. Если бы ему были так важны титулы, он бы до сих пор играл за «Голден Стэйт», – заявил Уокер.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, «Бостон» сделал предложение об обмене Дюрэнта на Брауна, Деррика Уайта и драфт-пик. «Бруклин» отказался и предложил включить в сделку Маркуса Смарта.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена