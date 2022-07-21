Грант Уильямс: «Селтикс» были лучшей командой в финале, «Уорриорз» – более опытной»

Форвард «Бостона» считает, что его команде не опыта в финальной серии НБА этого года против «Голден Стэйт» (2-4)

«Анализируя те матчи, я с уверенностью сказал бы, что они не были лучшей командой. Я бы сказал, что они были более дисциплинированной командой. Их опыт выступления в финалах сыграл свою роль», – заявил Уильямс.

«Уорриорз» провели шестой финал и взяли четвертый титул за последние восемь лет. «Селтикс» попали в решающую серию впервые с 2010 года.

«Голден Стэйт» менялся, «Бостон» – нет. В чем секрет чемпионов НБА?