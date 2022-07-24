«Нью-Йорк» остается наиболее вероятным вариантом для перехода Донована Митчелла

Теги возможные переходы Нью-Йорк НБА Юта Донован Митчелл Баскетбол

Все источники свидетельствуют о том, что «Нью-Йорк» остается наиболее вероятным вариантом, если «Юта» решит обменять атакующего защитника Донована Митчелла, пишет Newsday.

Согласно изданию, руководители «Джаз» готовы расстаться с Митчеллом. Клуб готовится к перестройке и уже обменял трехкратного лучшего защищающегося игрока лиги Руди Гобера.

По словам инсайдера ESPN Тима Макмэна, Митчелл не просил об обмене, но хотел бы, чтобы его обменяли в «Нью-Йорк».

Почему Джеймс Харден так долго не подписывал контракт, а когда подписал – сделал скидку в $14 млн? Это оказалось выгодно и клубу, и игроку

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные