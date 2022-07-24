«Нью-Йорк» остается наиболее вероятным вариантом для перехода Донована Митчелла

Все источники свидетельствуют о том, что «Нью-Йорк» остается наиболее вероятным вариантом, если «Юта» решит обменять атакующего защитника , пишет Newsday.

Согласно изданию, руководители «Джаз» готовы расстаться с Митчеллом. Клуб готовится к перестройке и уже обменял трехкратного лучшего защищающегося игрока лиги Руди Гобера.

По словам инсайдера ESPN Тима Макмэна, Митчелл не просил об обмене, но хотел бы, чтобы его обменяли в .

Почему Джеймс Харден так долго не подписывал контракт, а когда подписал – сделал скидку в $14 млн? Это оказалось выгодно и клубу, и игроку