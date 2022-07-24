Егор Вяльцев стал играющим тренером «Зенита»-2

Защитник Егор Вяльцев (36 лет, 193 см) продолжит карьеру в фарм-команде «Зенита», которая в предстоящем сезоне будет выступать в Суперлиге. С игроком подписан контракт на один год.

В «Зените»-2 Вяльцев будет выполнять роль играющего тренера, работая в тандеме с главным тренером команды Борисом Ливановым.

«Егор — потрясающий игрок и человек. Трудно представить лучшей кандидатуры на позицию играющего тренера для молодых ребят», – отметил Ливанов.

Вяльцев является двукратным победителем Еврокубка, двукратным чемпионом России, обладателем Кубка ФИБА и действующим чемпионом Единой лиги ВТБ в составе «Зенита».

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