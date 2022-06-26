«Зенит» расстанется с Сергеем Моней и Егором Вяльцевым

(39 лет, 202 см) и (36, 193) не будут выступать за «Зенит» в следующем сезоне, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Моня и Вяльцев присоединились к «Зениту» в начале марта и внесли вклад в чемпионство петербургской команды. Оба игрока большую часть карьеры провели в подмосковных «Химках».

Моня провел за «Зенит» 20 матчей, набирая в среднем 1,3 очка и 1,2 подбора. Показатели Вяльцева в семи встречах – 1,1 очка.

Ранее сообщалось, что Виталий Фридзон (36 лет, 194 см), который вернулся в «Зенит» в марте, останется в команде на следующий сезон.

Финал «Зенита» с ЦСКА – это прекрасная Лига ВТБ будущего. Но не настоящего