«Миннесота» подписала с Нэтаном Найтом двухлетний контракт на 3,71 млн

Стали известны детали нового контракта «Миннесоты» с тяжелым форвардом Нэтоном Найтом (24 года, 208 см).

Стороны заключили соглашение на два года с опцией команды на второй год. За сезон-2022/23 игрок может заработать 1,84 млн долларов, за сезон-2023/24 – 2,0 млн. Первый год контракта частично гарантирован на 350 000 долларов, второй год – на 380 718 долларов.

Найт присоединился к команде в ноябре прошлого года на условиях двустороннего соглашения и сумел закрепиться в составе.

Баскетболист провел 37 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем 3,7 очка и 2,3 подбора.

«Миннесота» с Руди Гобером – монстр Франкенштейна или все-таки «единорог»?