Маттео Спаньоло не будет играть за «Миннесоту» в сезоне-2022/23

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Итальянский защитник Маттео Спаньоло (19 лет, 195 см), выбранный «Миннесотой» во втором раунде драфта-2022, проведет сезон-2022/23 за границей.

Спаньоло сыграл за «Миннесоту» в Летней лиге, чтобы лучше освоиться в НБА, но затем вернулся в Европу.

В прошлом сезоне защитник выступал за «Кремону», набирая 12,2 очка, 3,5 подбора и 2,6 передачи в среднем за матч. Сейчас игрок ищет новую команду, одним из вариантов называют «Тренто».

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