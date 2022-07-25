ЦСКА ищет высокого разыгрывающего, нацеленного на командные взаимодействия («Свободный агент»)

Московский ЦСКА хочет усилить состав команды высоким разыгрывающим защитником, который был бы нацелен на командные взаимодействия, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Ожидается, что армейцы сосредоточатся на американских плеймейкерах, которые остались без контракта в НБА.

На данный момент в составе ЦСКА есть два разыгрывающих. Это американец (31 год, 178 см) и переведенный из дубля в основу Владимир Карпенко (21 год, 192 см).

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