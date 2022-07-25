ЦСКА ищет высокого разыгрывающего, нацеленного на командные взаимодействия («Свободный агент»)

Теги возможные переходы ЦСКА Единая лига ВТБ Каспер Уэйр Владимир Карпенко Баскетбол

Московский ЦСКА хочет усилить состав команды высоким разыгрывающим защитником, который был бы нацелен на командные взаимодействия, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Ожидается, что армейцы сосредоточатся на американских плеймейкерах, которые остались без контракта в НБА.

На данный момент в составе ЦСКА есть два разыгрывающих. Это американец Каспер Уэйр (31 год, 178 см) и переведенный из дубля в основу Владимир Карпенко (21 год, 192 см).

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