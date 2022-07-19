«Партизан» следит за ситуацией с Николой Милутиновым

следит за ситуацией с центровым ЦСКА Николой Милутиновым (27 лет, 212 см).

Как пишет инсайдер Неманя Жорич, сербский клуб хочет усилить переднюю линию и рассматривает Милутинова в качестве приоритетного варианта.

Московский клуб, с которым Никола связан действующим контрактом до лета 2023 года, не заинтересован в расставании с сербом раньше срока окончания соглашения.

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