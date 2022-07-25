«Нижний Новгород» сменил название на «Пари Нижний Новгород»

Букмекерская компания PARI и «Нижний Новгород» продлили соглашение о сотрудничестве, согласно которому компания становится титульным партнером команды.

Новый сезон клуб начнет под названием «Пари Нижний Новгород». Вместе со сменой названия преобразится и фирменный стиль волжан, включая логотип и игровую форму.

Отмечается, что клуб получил существенную спонсорскую поддержку от PARI в дополнение к выделенным средствам от действующих партнеров и правительства Нижегородской области.

На грядущий сезон запланированы новые совместные акции PARI и «Пари НН», активности и мероприятия для болельщиков, а также социальные и благотворительные проекты.

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